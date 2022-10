VIDEO – Como-Inter Women 1-3: gol e highlights (Serie A Femminile)

L’Inter Women batte il Como per 1-3 (vedi tabellino), nonostante una prestazione un po’ sottotono rispetto al solito. Le nerazzurre di Guarino rimangono, così, da sole in testa alla classifica. Autrici dei gol Polli, con una doppietta, e Bonetti dal dischetto (vedi pagelle). Il Como prova ad accorciare le distanze con Rizzon. Di seguito il video con gol e highlights della partita di Serie A Femminile.

HIGHLIGHTS – L’Inter Women vince un’altra partita, la terza consecutiva, e rimane in vetta alla classifica, da sola. La vittoria arriva grazie alla doppietta di Elisa Polli, al 12′ e al 40′, e al rigore battuto da Tatiana Bonetti al 27′. Anche il Como manda la palla in rete, con un altro rigore trasformato al 45+3′ da Giulia Rizzon. Un gol non basta, però, per fermare l’Inter. In attesa di conoscere i risultati delle altre squadre di Serie A Femminile, ecco il video degli highlights di Como-Inter Women pubblicati sul canale Youtube ufficiale nerazzurro.

Fonte: Youtube Inter