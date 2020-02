Marusic: “Inter? Possiamo fare grande prestazione! C’è tanto entusiasmo”

Marusic a margine dell’evento “La Lazio Nelle Scuole” (vedi articolo) ha parlato ai microfoni di “Lazio Style Channel”, proprio come il compagno di squadra Cataldi. Il centrocampista biancoceleste vola sulle ali dell’entusiasmo in vista di Lazio-Inter. Di seguito le sue dichiarazioni

ENTUSIASMO – Adam Marusic viaggia sulle ali dell’entusiasmo biancoceleste in vista di Lazio-Inter: «C’è tanto entusiasmo nella nostra squadra, stiamo andando bene e non vogliamo fermarci. Stiamo preparando al meglio la partita contro l’Inter, possiamo fare una grande prestazione. Sono felice di essere tornato ed aiutare i miei compagni. Spero che Senad Lulic possa recuperare il prima possibile, cercheremo di continuare a fare bene anche per lui».

