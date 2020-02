Marusic: “Inter, gara importante. Sfida Scudetto? Per noi tutte finali”

Intervistato a margine dell’evento “La Lazio nelle scuole”, Adam Marusic – esterno della Lazio di Simone Inzaghi – ha parlato ai presenti della sfida di domenica sera contro l’Inter e delle possibilità dei biancocelesti di giocarsi lo Scudetto. Di seguito, le sue parole raccolte da “Tuttomercatoweb”.

QUINDICI FINALI – Interrogato sulle possibilità di Scudetto, Adam Marusic non si sbilancia. Intervistato sulla sfida di domenica sera contro l’Inter, l’esterno biancoceleste l’ha definita importante, ma non più delle altre: «Contro l’Inter è molto importante, così come tutte le altre. Giochiamo in casa davanti ai nostri tifosi, abbiamo una grande possibilità e vogliamo i tre punti. Scudetto? Sappiamo che abbiamo grandi possibilità, ma tutte le partite per noi sono finali e dobbiamo continuare come abbiamo fatto fino ad ora».