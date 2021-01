Marino avvisa l’Inter: Â«Ora serve continuitÃ , valiamo piÃ¹ della classificaÂ»

Marino avvisa l’Inter: «Ora serve continuità, valiamo più della classifica»

Condividi questo articolo

Pierpaolo Marino

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di “Udinese TV” del pareggio di oggi contro l’Atalanta. Chiaro il messaggio in vista della sfida contro l’Inter: ora serve continuità.

CONTINUITÀ – Si risolleva l’Udinese dopo il pareggio di oggi contro l’Atalanta. Pierpaolo Marino, dirigente della squadra friulana, ha lanciato un chiaro messaggio alla sua squadra in vista della sfida di sabato sera contro l’Inter: «Ora dobbiamo dare continuità, questa squadra vale molto più della classifica che ha. Non riesco a spiegare come siamo riusciti a perdere delle partite ultimamente che avevamo giocato alla pari di questa di oggi. Dobbiamo continuare su questa strada per mettere in coniugazione la qualità della squadra col modo di giocare come abbiamo fatto oggi».