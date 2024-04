Precedenti Inter-Torino: tripla cifra! Già una volta fu festa scudetto

Inter-Torino si giocherà alle 12.30 e nei precedenti c’è una particolarità: già in un’altra occasione la partita era una gloriosa festa scudetto, per un titolo conquistato staccando di gran lunga tutte le concorrenti.

I PRECEDENTI – Quello di oggi sarà l’Inter-Torino numero 100 in casa. Tripla cifra (tonda) per la partita che vale come memorabile festa scudetto, dopo il trionfo di lunedì nel derby. In casa appena poco più della metà le vittorie, 51, contro 29 pareggi e 19 sconfitte. I gol fatti sono 165, quelli subiti 84. Goleada clamorosa e mai più raggiunta quella della prima in assoluto, addirittura 7-2 il 10 aprile 1910. Uno scarto che non si è mai più ripetuto nella storia di questa sfida, trovando sei gol nel 6-2 del 14 luglio 1946 e da lì in avanti non oltre quattro. All’andata è finita 0-3 il 21 ottobre, con le reti tutte nella ripresa di Marcus Thuram (59′), Lautaro Martinez (73′) e Hakan Calhanoglu (95′). L’ultima in casa 1-0 il 10 settembre 2022, rete allo scadere di Marcelo Brozovic (89′).

Inter-Torino, già una volta fu festa scudetto!

LA FESTA – Nei precedenti di Inter-Torino ce n’è uno storico perché, come oggi, era una festa scudetto. Lì addirittura nell’ultima giornata, quindi con la consegna della coppa per la vittoria della Serie A: un momento di celebrazione che, per questa stagione, avverrà dopo l’ultima in casa contro la Lazio alla penultima giornata. Nell’occasione, il 27 maggio 2007, la squadra di Roberto Mancini si impone 3-0 e chiude il campionato con 97 punti (record del club). Apre al 12′ Marco Materazzi su rigore, raddoppia all’ora di gioco Maicon. Poi l’arbitro Daniele Orsato, alla sua prima con l’Inter, dà un altro rigore: dovrebbe tirarlo Mariano Gonzalez, ma il pubblico chiede che sia Luis Figo che sembrava dovesse andare via. Lui trasforma e poi rimane.