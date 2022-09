VIDEO – Inter-Torino 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Torino, anticipo della sesta giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



QUELLO CHE SERVIVA – Inter-Torino 1-0 nell’anticipo della sesta giornata di Serie A. Servono ottantanove minuti per sfondare, ma alla fine l’Inter riesce a superare la resistenza del Torino ed evitare la crisi. Primo tempo abbastanza brutto, nonostante una chance per Lautaro Martinez in avvio (tiro alto). Ci prova poi Nikola Vlasic, con Samir Handanovic che risponde di piede. Il rientrante portiere sloveno a inizio ripresa si oppone pure su un colpo di testa di Antonio Sanabria, una punizione dal limite di Ricardo Rodriguez e un sinistro ancora di Nikola Vlasic. L’Inter cresce solo dopo l’ora di gioco, prende un palo con Federico Dimarco su cross deviato e da angolo sempre del laterale Milan Skriniar impegna Vanja Milinkovic-Savic di testa. Lo 0-0 sembra scritto, soprattutto quando Lautaro Martinez gira un cross da sinistra di pochissimo a lato e il subentrato Nemanja Radonjic trova ancora una gran parata di Handanovic. Poi, su cross respinto, Alessandro Bastoni serve Nicolò Barella il cui gran cross è toccato quanto basta da Marcelo Brozovic. I quasi settantamila del Meazza possono finalmente esultare, è il gol dell’1-0. E la partita finisce qui.

Video con gli highlights di Inter-Torino dal canale ufficiale YouTube dell’Inter.