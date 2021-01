Musso: Â«Contatti con l’Inter? No, contento qui! Cercheremo di fare puntiÂ»

Musso: «Contatti con l’Inter? No, contento qui! Cercheremo di fare punti»

Juan Musso Udinese

Musso ha parlato al termine di Udinese-Atalanta, sfida valida per il recupero della decima giornata di Serie A. Il portiere bianconero guarda alla prossima sfida con l’Inter con atteggiamento positivo (QUI le parole di Gotti)

STRADA GIUSTA – Juan Musso ha parlato al termine di Udinese-Atalanta: «Secondo me siamo sulla strada giusta, abbiamo concetti chiari. Abbiamo avuto alcuni ostacoli: partite perse immeritatamente e giocatori infortunati, ostacoli che stiamo cercando di oltrepassare dando qualcosa in più. Se ci sono stati contatti con l’Inter? No, sono qui e sono contento di stare qui e fare il meglio per l’Udinese». E in vista di Udinese-Inter, Musso afferma: «Se Lukaku e Lautaro Martinez fanno paura? Sono avversari forti che affronteremo con la stessa mentalità, facendo tesoro di cose che noi facciamo bene, cercando di fare una grande partita e fare punti».