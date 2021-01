Udinese-Atalanta, i bianconeri frenano la squadra di Gasperini. Ora l’Inter

Luca Gotti Udinese

Udinese-Atalanta, recupero della decima giornata di Serie A, si è appena concluso. I bianconeri frenano la squadra di Gasperini e ora si preparano a sfidare l’Inter nel match valido per la diciannovesima giornata di campionato

FRENATA – Udinese-Atalanta, recupero della decima giornata di Serie A, si apre con il gol lampo dei padroni di casa che passano in vantaggio dopo appena 23 secondi grazie alla rete messa a segno da Pereyra. Al 44′ risponde la squadra di Gian Piero Gasperini, che pareggia i conti con Muriel: l’attaccante nerazzurro, servito da Pessina, entra in area e batte Musso. All’86’ viene annullato un gol all’Udinese per gioco pericoloso di Zeegelaar su Gollini. Dopo oltre 5 minuti di recupero, la sfida si chiude sul risultato di 1-1. Ora l’Udinese andrà a sfidare l’Inter nell’ultima giornata di andata di Serie A mentre l’Atalanta sfiderà il Milan.