Marcenaro arbitro di Inter-Lecce: nei precedenti uno in stagione

Marcenaro sarà l’arbitro di Inter-Lecce, partita della diciassettesima giornata di Serie A 2023-2024 in programma alle ore 18. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Genova, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Lecce sarà la terza partita per Matteo Marcenaro come arbitro dei nerazzurri. Una vittoria nell’esordio, il 4-2 contro il Sassuolo dello scorso 13 maggio. In questa stagione ha diretto il successo per 0-1 sul campo dell’Empoli, il 24 settembre. La partita più “famosa” per Marcenaro in Serie A è però dell’11 settembre di poco più di un anno fa: direzione di gara molto discussa quella di Juventus-Salernitana finita 2-2, col gol vittoria annullato ad Arkadiusz Milik per un fuorigioco che il VAR aveva ravvisato non accorgendosi di Antonio Candreva. Con tanto di espulsione per Massimiliano Allegri. Di recente Marcenaro ha ricevuto le critiche (preventive) di José Mourinho prima di Sassuolo-Roma, vicenda poi risolta con 20.000 euro di multa per il portoghese.