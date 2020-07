Lukaku, Roma-Inter nel mirino: arriva la giornata chiave – Sky

Lukaku ha saltato le ultime due giornate per infortunio, ma potrebbe tornare per Roma-Inter. L’attaccante belga, secondo Sky Sport, ha davanti a sé la giornata del provino decisivo per capire se i problemi fisici sono superati.

ANCORA IN DUBBIO – Romelu Lukaku non è ancora sicuro di esserci in Roma-Inter di domenica sera, ma c’è una speranza non ridotta di vederlo in campo. Sky Sport segnala come domani sarà la giornata decisiva per capire se il belga potrà partire verso Roma, dopo aver saltato Torino e SPAL. Un problema agli adduttori lo ha tenuto fuori dalle ultime due sfide, dopo la sostituzione a Verona, adesso Antonio Conte cerca di riavere il suo miglior marcatore. Oggi ha fatto allenamento personalizzato (vedi articolo), domani sono previsti nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni. Si attende il definitivo OK dello staff medico, che lo renderebbe arruolabile per il posticipo della quintultima giornata di Serie A. Se Lukaku dovesse recuperare per Roma-Inter da capire se sarà titolare con Alexis Sanchez, in gran forma, oppure Lautaro Martinez.