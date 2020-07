Sanchez, partita a scacchi Inter-Manchester United. Lautaro Martinez bivio

Sanchez potrebbe rimanere all’Inter a titolo definitivo dal Manchester United, mentre per un nuovo attaccante dipenderà da Lautaro Martinez. Gianluca Di Marzio, in apertura di “Sky Calcio Show – L’Originale”, ha parlato di queste possibilità per i nerazzurri.

COME GESTIRLO? – Così Gianluca Di Marzio su Alexis Sanchez e la possibilità di ingaggiarlo a titolo definitivo: «Ci vorrà un po’ di tempo. Però la volontà dell’Inter, surrogata dalle ottime prestazioni che sta facendo, adesso che è finalmente a disposizione di Antonio Conte per giocare con continuità è di tenerlo. Devo dire che, quando tutti pensavamo che Sanchez non avrebbe fatto parte dell’Inter del futuro, dalla società filtrava di voler provare a vedere se Sanchez, con una condizionee fisica accettabile, potesse dare quel contributo che si sperava. Va trovato l’accordo col Manchester United: è un po’ una partita a scacchi. Quarto attaccante in stile Edin Dzeko? Dipenderà secondo me dal futuro di Lautaro Martinez. Se rimarrà, con lui, Romelu Lukaku e Sanchez penso che arriverà un quarto attaccante diverso, giovane magari. Sebastiano Esposito andrà a giocare, lo vuole il Monza anche se lui vuole aspettare la Serie A. Se invece, con Lautaro Martinez, si dovesse concretizzare la trattativa col Barcellona che, nonostante le smentite, continua sottotraccia a muoversi a quel punto è chiaro che l’Inter dovrà cercare un attaccante forte. Non so se Pierre-Emerick Aubameyang o altro».