Lukaku, allenamento a parte: domani test decisivo per Roma-Inter – Sky

Oltre al recupero di Nicolò Barella in vista di Roma-Inter (vedi articolo), Antonio Conte sta puntando a recuperare anche Romelu Lukaku, uscito acciaccato dalla sfida contro l’Hellas Verona. Secondo “Sky Sport”, però, il belga si sarebbe ancora allenato a parte.

VOGLIA DI RECUPERO – Antonio Conte spera di recuperare Romelu Lukaku in vista di Roma-Inter. Se per Nicolò Barella il recupero dall’infortunio procede a gonfie vele, tanto che il centrocampista potrebbe giocare addirittura titolare, per il belga la situazione è un po’ più complicata. Allenamento ancora a parte per lui oggi, dopo aver già saltato due partite (contro Torino e SPAL) a causa di un problema agli adduttori, personalizzato e intenso. A essere decisiva sarà la giornata di domani, in cui lo staff medico nerazzurro testerà le sue condizioni per capire se potrà essere presente domenica all’Olimpico e quale potrebbe essere il suo minutaggio. Restano comunque pronti Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, entrambi in gol nelle due gare in cui il belga è rimasto fuori dal campo.