Liverpool-Inter, il matchday -1 si chiude ad Anfield. Per la ‘verità’ domani

Liverpool-Inter si giocherà domani alle 21 ora italiana, ma intanto la squadra di Inzaghi ha avuto modo di provare il palcoscenico di Anfield. Così si è conclusa la giornata di vigilia.

WALKAROUND – L’Inter ha fatto la rifinitura ad Appiano Gentile, ma dopo il suo arrivo a Liverpool non si è negata un passaggio di vigilia ad Anfield. Stasera Simone Inzaghi, il suo staff e la squadra (ventitré i giocatori presenti) hanno avuto un primo contatto con l’impianto dove domani proveranno la rimonta (quasi) impossibile, partendo dallo 0-2 dell’andata. Nessun allenamento né sgambata, solo una semplice passeggiata in campo per iniziare a capire quale sarà l’atmosfera. Ovviamente senza tifosi, che domani faranno sentire eccome la loro presenza come sempre quando giocano i Reds. Appuntamento a domani: alle 21 (ora italiana, le 20 locali) il calcio d’inizio di Liverpool-Inter per il ritorno degli ottavi di Champions League.