FOTO − Notte prima dell’esame Liverpool, Correa carico: «Forza Inter»

Poco meno di 24 ore e sarà Liverpool-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Come da tradizione per i giocatori in trasferta, c’è stato un sopralluogo alla vigilia sul prato dell’Anfield Road da parte dei nerazzurri. Correa prova a suonare la carica

SOPRALLUOGO − Liverpool-Inter si avvicina. Quasi tutto pronto all’Anfield per la grande partitissima di Champions League, valida per il ritorno degli ottavi di finale. Impresa ardua per i nerazzurri che dovranno ribaltare lo 0-2 subito al Giuseppe Meazza. I giocatori, dopo essere atterrati a Liverpool, si sono recati all’Anfield per il tradizione sopralluogo della vigilia. Così Joaquin Correa su Instagram: «Forza Inter».