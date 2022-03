Leonardi: «Per lo Scudetto, scontato dire Inter ma voglia Milan evidente»

L’ex DS del Parma, Pietro Leonardi, ha parlato della lotta Scudetto con Inter e Milan protagoniste. L’intervento in collegamento su Sportitalia

CONFRONTO − Leonardi sulle due milanesi in lotta per il titolo: «Viene scontato dire l’Inter per lo Scudetto ma, secondo me, non dando per una continuità di risultati bensì di voglia ed essere uniti, è evidente ciò che succede nel Milan. Ha ottime chance di vincere il campionato, l’Inter ha qualcosa in più nella concretezza della rosa ma il Milan ha cattiveria e solidità difensiva. La società ha vinto con Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Dimostrato forza e determinazione protratti anche sul campo».