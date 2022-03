Liverpool-Inter, Inzaghi ha scelto: ecco chi giocherà con Lautaro Martinez!

Liverpool-Inter è la sfida che andrà in scena stasera alle ore 21.00 ad Anfield (vedi articolo), valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Secondo le ultimissime di Sky Sport, Inzaghi ha scelto chi giocherà al fianco di Lautaro Martinez

SCELTA FATTA – In Liverpool-Inter giocherà Sanchez con Lautaro Martinez dal 1′, salvo sorprese dell’ultimo secondo. Per il resto tutto confermato con Vidal in mezzo al campo al posto di Barella insieme a Brozovic e Calhanoglu. Perisic regolarmente presente sulla corsia sinistra mentre su quella destra agirà Dumfries. Difesa con Skriniar, de Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic.