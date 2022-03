È un’Inter stoica: Verona KO 0-1 nonostante un rosso e un rigore contro

L’Inter vince con sofferenza contro l’Hellas Verona. I nerazzurri costruiscono il risultato nel primo tempo, difendendosi con le unghie nella ripresa. Un rosso e un rigore contro parato da Rovida

CON SOFFERENZA − L’Inter difende con le unghie e con i denti il vantaggio costruito nel primo tempo grazie alla rete di Sangalli. Nella ripresa, infatti, i nerazzurri soffrono e non poco contro un Verona all’arrembaggio. La gara della squadra di Chivu si complica al 52′ quando Fontanarosa si fa buttare fuori dal direttore di gara per una trattenuta prolungata su Yeboah lanciato a rete. Da lì in avanti, la gara dell’Inter diventa una continua sofferenza. Al 62′ il Verona sfiora il gol del pari con Bragantini che mette al centro un invitante pallone ma per fortuna dei nerazzurri non trova nessuno per la facile deviazione. Sette minuti più tardi, arriva la grande occasione per il pari scaligero: Zanotti fa fallo in area di rigore causando il penalty. Dal dischetto, ciabattata di Flakus che facilita la facile parata di Rovida. Nel finale, ancora brividi per l’Inter con lo stesso Flakus che non trova il pallone da dentro l’area piccola.