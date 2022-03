Liverpool-Inter: la probabile formazione e le scelte di Inzaghi in Champions League

Liverpool-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 21:00. Partita valida per il ritorno degli Ottavi di Finale di UEFA Champions League. Si riparte dallo 0-2 dell’andata a Milano, che può essere recuperato solo con una partita più che perfetta per passare il turno. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi per Liverpool-Inter

INDISPONIBILI – Così come all’andata, il centrocampista Nicolò Barella non ci sarà per squalifica. L’altro assente è il difensore Aleksandar Kolarov, che non figura più nella lista UEFA del club nerazzurro.

Convocati non comunicati: le ultime sulla probabile formazione

MODULO – Il 3-5-2 tipico dell’Inter di Simone Inzaghi stavolta rischia di essere atipico già dal 1′, con le due punte schierate l’una dietro l’altra anziché affiancate. Il dubbio è ancora da sciogliere.

Probabile formazione Inter: le ultime novità reparto per reparto

DIFESA – Il capitano Samir Handanovic tra i pali. Al centro della linea a tre Stefan de Vrij con Milan Skriniar terzo destro e Alessandro Bastoni terzo sinistro.

CENTROCAMPO – Sulla destra Denzel Dumfries con Ivan Perisic a sinistra. Davanti alla difesa Marcelo Brozovic con Arturo Vidal mezzala destra e Hakan Calhanoglu mezzala sinistra.

ATTACCO – In avanti Lautaro Martinez è la certezza di Inzaghi, ma a sorpresa il favorito per fare coppia con l’argentino è Alexis Sanchez, pronto a giocare dal 1′ al posto di Edin Dzeko (o eventualmente in sostituzione del connazionale Vidal in caso di 3-4-1-2).

Liverpool-Inter, probabile formazione: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 22 Vidal, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 7 A. Sanchez, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 8 Vecino, 9 Dzeko, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 19 J. Correa, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian, 88 Caicedo.

La probabile formazione del Liverpool di Jurgen Klopp

AVVERSARI – Ancora alcuni dubbi di formazione per i padroni di casa. Clicca qui per scoprire anche la probabile formazione del Liverpool di Jurgen Klopp, che ospiterà l’Inter di Inzaghi ad Anfield dopo lo 0-2 di San Siro L’inizio di Liverpool-Inter di UEFA Champions League è previsto alle ore 21:00, già dalle 20:30 su Inter-News.it con la cronaca LIVE di Roberto Balestracci.