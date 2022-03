Liverpool-Inter, atmosfera caldissima ad Anfield: l’annuncio del club inglese

Liverpool-Inter è la sfida in programma stasera alle ore 21.00 ad Anfield, valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League (QUI le ultime sui nerazzurri). Il club inglese comunica che lo stadio sarà sold out

ATMOSFERA UNICA – Liverpool-Inter è la sfida che andrà in scena stasera nello storico stadio di Anfield, valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League. La squadra nerazzurra è chiamata a una vera e propria impresa, complicatissima considerando lo 0-2 dei Reds all’andata. A spingere la squadra di Jurgen Klopp verso i quarti di finale ci sarà uno stadio sold out. Il club inglese ha infatti comunicato che tutti i biglietti sono stati venduti. L’Inter troverà sicuramente un’atmosfera unica ma anche piuttosto ostica, quella tipica delle notti d’Europa. Non rimane che attendere il fischio d’inizio.