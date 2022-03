Inter, a Liverpool la vera arma sono le fasce: due frecce più un super jolly

L’Inter deve tentare l’impresa ad Anfield. Contro il Liverpool, la vera arma per i nerazzurri sono le due fasce. Non solo le frecce titolari ma anche un ricambio di lusso

ARMI − È il giorno di Liverpool-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri sono chiamati a ribaltare lo 0-2 dell’andata. Impresa molto ardua ma non impossibile. Per compiere qualcosa di storico, serve una prestazione perfetta. Due armi che l’Inter può sfruttare per cercare di ricucire il gap sono le frecce in corsia: Ivan Perisic e Denzel Dumfries. All’andata, sono stati un fattore con i rispettivi laterali Alexander Arnold e Robertson costretti a giocare più indietro rispetto alla solita proiezione offensiva. Esemplare la gara soprattutto del croato, il quale ha messo in seria difficoltà il rivale inglese sulla fascia mancina. Ad Anfield, occorre ripetere la prestazione di San Siro. Prova a spingere e a mettere in difficoltà i due laterali di Klopp. Molto bravi in fase offensiva, leggermente quando è l’ora di difendere.

IL JOLLY − Due più uno. Non solo le due frecce titolari, ma l’Inter dalla panchina può sfoderare anche la carta Robin Gosens. Il laterale tedesco si è fatto trovare già prontissimo durante la goleada di venerdì contro la Salernitana. Un assist più tutta una serie di scatti per far riscaldare le gomme, tenute troppo a freddo negli ultimi mesi. Gosens è un ricambio di caratura mondiale e poterlo avere come carta in più nel mazzo sarà sicuramente un vantaggio.