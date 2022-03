Liverpool-Inter, chi con Lautaro Martinez? Un giocatore in vantaggio – SM

Liverpool-Inter, si avvicina la sfida di UEFA Champions League valida per il ritorno degli ottavi di finale. Undici titolare praticamente pronto anche se, secondo Sportmediaset, resta ancora un dubbio per Simone Inzaghi.

UN DUBBIO – Liverpool-Inter, ancora un dubbio di formazione per Simone Inzaghi in vista della sfida di questa sera valida per l’ottavo di finale di UEFA Champions League. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il tecnico piacentino si porterà fino all’ultimo l’incertezza del secondo attaccante, quello che affiancherà Lautaro Martinez in attacco. In questo momento sembrerebbe essere in vantaggio sempre Alexis Sanchez.