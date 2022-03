Mesto: «Liverpool-Inter, difficile ma non impossibile! Niente da perdere»

Giandomenico Mesto, ex giocatore tra le altre del Napoli, in collegamento con gli studi di Sky Sport ha parlato di Liverpoo-Inter in programma questa sera.

NON IMPOSSIBILE – Giandomenico Mesto in collegamento con Sky ha detto la sua riguardo la sfida di questa sera di Champions League: «È difficile ma non impossibile, il Liverpool è una delle prime squadre in Europa. L’Inter ci ha abituato a questi up e down, però tutto è possibile. A questo punto non ha neanche niente da perdere, in caso di passaggio sarebbe un’iniezione. Qualora dovesse perdere, invece, potrà concentrare anima e cuore in campionato. Sanchez e Correa in panchina possono dare il cambio di passo qualora la partita si metta in una determinata maniera».