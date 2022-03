Onofri: «Inter, Inzaghi ha dato grande impronta. Vi dico la classifica finale»

Claudio Onofri, in collegamento su Tmw radio, si è voluto sbilanciare sull’esito finale del campionato. L’ex giocatore ha analizzato le tre squadre in corsa più la Juventus facendo una considerazione su Inzaghi e l’Inter

CORSA SCUDETTO − Onofri fa una disamina del campionato: «È un campionato strano, il recupero della Juventus può far sperare che sia corsa a quattro. Per il modo di giocare, Simone Inzaghi ha dato un’impronta importante all’Inter. Stessa cosa per il Milan così come Luciano Spalletti al Napoli. Massimiliano Allegri è l’antitesi, perché si affida prevalentemente a due schemi: valore dei giocatori e atteggiamento degli avversari. Ma anche io credo sia difficile che possa rientrare la Juventus. La favorita rimane l’Inter. Sarà Inter, Napoli e Milan la classifica finale».