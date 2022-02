Livepool, ecco perché la squadra di Klopp è una corazzata

L’Inter, archiviato il pareggio comunque prezioso di Napoli, si prepara per il Liverpool. Una super-sfida tra nerazzurri e Reds con quest’ultimi che partono nettamente favoriti. Ecco una carrellata di statistiche sulla squadra di Klopp.

STATISTICHE – Partiamo innanzitutto dalla statistica più banale, l’andamento della stagione. Il Liverpool, in questa stagione e comprendendo tutte le competizioni, ha perso solamente 2 volte: 1-0 fuori casa contro il Leicester e 3-2 in casa del West Ham. Per i restanti 35 match, le vittorie sono state 29 mentre i pareggi 6. La cosa più sorprendente è come il Liverpool arrivi alla sfida con l’Inter: 6 vittorie consecutive in tutte le competizioni con 14 gol fatti e soltanto 2 subiti. In campionato, in generale, le reti segnate sono 61 mentre i gol presi si fermano a 19. Insomma, una macchina spietata che è pronta a travolgere l’Inter e l’entusiasmo degli interisti che tornano a giocarsi un ottavo di finale di Champions League.