FOTO – Inter, scelto il migliore in campo di Napoli

L’Inter è uscito dal Diego Armando Maradona con un punto molto prezioso. I nerazzurri grazie a Dzeko hanno pareggiato il gol iniziale di Insigne anche se, il migliore in campo secondo i tifosi, è stato un altro giocatore nerazzurro.

MVP – Niente premio come migliore in campo di Napoli-Inter per Edin Dzeko. Il bosniaco ha sì siglato il gol del definitivo pareggio ma alla fine l’mvp dei tifosi è un altro giocatore.

Denzel Dumfries, vista la prestazione super sulla corsia destra si porta a casa il riconoscimento di mvp con il 42.3% dei voti da parte dei tifosi. Solo terzo Dzeko, alle spalle di Handanovic. Quarto invece Perisic. Altra prestazione solida dunque di Dumfries che è sempre più il titolare e il treno a destra (vedi articolo).