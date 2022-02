Inter, la difesa al difficile esame Liverpool. Servirà prova maiuscola

Inter-Liverpool è in programma mercoledì alle 21. I nerazzurri tornano agli ottavi di Champions League dopo 10 anni di assenza. Un test importante anche per la difesa nerazzurra, chiamata ad arginare l’attacco degli uomini di Klopp

ESAME – Inter-Liverpool rappresenta un esame importante per gli uomini di Inzaghi. La sfida di San Siro, in programma alle 21 di mercoledì, sarà un test importante per saggiare la maturità di una squadra che vuole provare a ripetersi in Italia e cominciare a costruire anche una credibilità ad alti livelli in Europa. Sarà un test importante anche per la difesa nerazzurra che avrà di fronte l’attacco del Liverpool. Un reparto offensivo di livello assoluto e che schiererà, dal 1′, Salah, Manè e Firmino. Ma come arriva la difesa nerazzurra all’appuntamento più importante e suggesitivo della stagione?

FORMA – L’Inter, dopo un lunghissimo periodo di imbattibilità difensiva, ha fatto registrare un peggioramento in tal senso, almeno nelle ultime giornate. Negli ultimi 5 match di Serie A, i nerazzurri hanno subito 5 gol, con Handanovic che ha tenuto la porta inviolata soltanto nella sfida contro l’Atalanta. Da registrare, inoltre, un calo di rendimento di Stefan de Vrij, protagonista in negativo delle ultime uscite della squadra nerazzurra. Da monitorare, inoltre, le condizioni di Bastoni, ancora acciaccato ma che potrebbe recuperare in vista della sfida di mercoledì. Con Skriniar, de Vrij e Bastoni, i nerazzurri hanno una difesa di assoluto livello anche in Europa: la loro presenza e la massima concentrazione saranno fondamentali contro il Liverpool: le speranze di qualificazione passano anche dagli interventi della difesa nerazzurra.