Romano: «Kessié, il Barcellona contatta l’agente ma futuro ancora incerto»

Kessié ieri è uscito dal campo ricoperto dai fischi del suo pubblico, e il futuro appare sempre più incerto. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, collega esperto di mercato, il Barcellona è in contatto con il agente.

FUTURO INCERTO – Franck Kessié, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, non ha ancora preso una decisione riguardo il suo futuro: «Il Barcellona è in contatto con il suo agente da dicembre, e lo aspettano. Kessié non ha ancora fatto la sua scelta definitiva. Situazione ancora aperta, anche altri club interessati». Quel che è certo, però, è che il suo contratto con il Milan è in scadenza a giugno 2022. Ricordiamo che su di lui ci sarebbe anche l’interesse da parte dell’Inter per un eventuale ingaggio a zero, come successo per Hakan Calhanoglu.