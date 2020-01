Lecce-Inter, giallorossi al lavoro: sei differenziati per Liverani

Lecce-Inter, giallorossi al lavoro: sei differenziati per Liverani

Domenica alle 15 si giocherà Lecce-Inter al Via del Mare. Ecco come i giallorossi guidati da Fabio Liverani si stanno preparando alla sfida che inaugurerà il girone di ritorno delle due squadre

REPORT – “Allenamento pomeridiano all’Acaya per i giallorossi che continuano a preparare il prossimo impegno casalingo, valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A TIM, con l’Inter. Hanno lavorato a parte Bleve, Calderoni, Falco, Farias, Majer e Shakhov. Domani è in programma una doppia seduta d’allenamento a porte chiuse all’Acaya Golf Resort & SPA“.

