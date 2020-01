Giroud-Inter fa bene a tutti. Conte e il nerazzurro le chiavi per l’Europeo

Condividi questo articolo

Il titolo di un pezzo dell’Équipe offre una prospettiva di lettura diversa per il trasferimento di Olivier Giroud dal Chelsea all’Inter. Antonio Conte lo aspetta a braccia aperte, ma in questa trattativa sembrano guadagnarci davvero tutti.

QUESTO MATRIMONIO S’HA DA FARE – ‘Nerazzurrò fa rima con Eurò‘. L’Équipe interpreta così il possibile trasferimento di Olivier Giroud all’Inter. Secondo il quotidiano francese, l’affare sarebbe romai in dirittura d’arrivo e mancherebbero davvero pochi dettagli. La trattativa è avviata da tempo e il calciatore, finito da mesi ai margini del progetto di Frank Lampard, sarebbe già pronto a vestire il nerazzurro. Questo cambio di maglia, dunque, tornerebbe utile sia ai nerazzurri, che col triplo impegno all’orizzonte hanno urgente bisogno di dare profondità alla sua rosa, sia al calciatore. Non è un mistero, infatti, che Giroud abbia bisogno di minuti per convincere Didier Deschamps, CT della Nazionale francese, a puntare nuovamente su di lui per i prossimi campionati europei. Quello tra l’Inter e Giroud, pertanto, sembra un matrimonio destinato a compiersi nel breve, da cui anche il Chelsea potrebbe trarre sollievo economico. Antonio Conte è già pronto ad abbracciare il suo gigante transalpino.

Fonte: lequipe.fr – Damien Degorre