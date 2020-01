Paganin: “Inter col mercato puoi colmare il gap con la Juventus! Lukaku…”

Antonio Paganin, ex difensore dell’Inter e ora allenatore, ha parlato ai microfoni di “Radio Sportiva”. Si è parlato inevitabilmente dei nerazzurri di Conte, della lotta scudetto e di Lukaku

ATTACCO – «Lukaku è un giocatore che sa giocare benissimo a fianco di Lautaro Martinez e tutta la squadra ne trae beneficio. Sa lavorare al di fuori dell’area di rigore ed è molto rapido e veloce. Non è semplice perché deve stare bene fisicamente nell’arco dei 90 minuti».

SCUDETTO – «L’Inter sta facendo bene e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. I nerazzurri hanno arginato l’Atalanta, una squadra che imprime un’intensità che gli altri non riescono a dare. Le altre squadre sono andate tutte sotto. Sono curioso di vedere cosa uscirà dal mercato, perché il gap con la Juventus potrebbe essere colmato del tutto».

ROSA – «Politano a Roma e Spinazzola all’Inter? Ci guadagnano i nerazzurri perché Politano come seconda punta era tagliato fuori e Spinazzola è l’elemento giusto per la sua duttilità. Dimarco e Ranocchia ieri hanno fatto molto bene e Conte ne va orgoglioso. La rotazione non è semplice perché l’Inter deve mantenere il passo di Juventus e Lazio».