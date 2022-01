Lazio, subito ripresa degli allenamenti a -2 dall’Inter. Sarri senza Acerbi?

La Lazio oggi riprenderà subito gli allenamenti, all’indomani del 3-3 contro l’Empoli (vedi highlights). Sarri dovrà fare a meno (salvo ribaltoni) di Acerbi domenica contro l’Inter.

LA RIPRESA – La Lazio tornerà ad allenarsi oggi alle 11 al Centro Sportivo di Formello. La squadra di Maurizio Sarri inizierà a preparare la partita contro l’Inter, in programma domenica alle 20.45 al Meazza per la ventunesima giornata di Serie A. Per i nerazzurri sarà l’esordio nel 2022, visto che come noto ieri non hanno giocato a Bologna. Improbabile ci sia Francesco Acerbi, come peraltro all’andata (dove era squalificato). Il difensore è uscito a metà primo tempo ieri contro l’Empoli per un infortunio muscolare (vedi articolo), attesi esami ma Inter-Lazio è da escludere lo veda tra i protagonisti.