Bologna-Inter, oggi Giudice Sportivo: 0-3 a tavolino o altro? Attesa Calhanoglu

Bologna-Inter non si è giocata ieri e oggi la palla passa al Giudice Sportivo. Ci sono tre scenari possibili, che riguardano anche Calhanoglu visto che ieri sarebbe dovuto essere squalificato.

COME SI PROSEGUE? – Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese e Salernitana-Venezia ieri non si sono giocate in Serie A (vedi articolo). Il precedente, legato a Udinese-Salernitana dello scorso 21 dicembre, dà un’indicazione. Il Giudice Sportivo oggi dovrebbe, per tutte e quattro, mettere il risultato sub judice in attesa di capire come procedere, come nell’incontro saltato a Udine per identico motivo (stop per contagi). Ossia: andare verso il rinvio a data da destinarsi. Ci sono altre due possibilità: 0-3 a tavolino per le gare del Dall’Ara e dell’Arechi, 3-0 a tavolino per quelle di Bergamo e Firenze. Questo vorrebbe dire dare alle squadre bloccate dalle autorità sanitarie la “responsabilità” della mancata presentazione. In aggiunta ci sarebbe un punto di penalizzazione per Bologna, Salernitana, Torino e Udinese, ma i ricorsi sarebbero scontati. Infine, c’è la possibilità di definire subito il rinvio delle partite. In giornata se ne saprà di più.

L’ASSENTE – La scelta del Giudice Sportivo su Bologna-Inter influenza anche la posizione di Hakan Calhanoglu. Il turco ieri era squalificato, la partita non si è giocata. Con lo 0-3 a tavolino la sanzione sarebbe scontata e potrebbe giocare con la Lazio. Poi, se dovesse essere revocata la vittoria d’ufficio, dovrebbe saltare la prima gara successiva al provvedimento. Con il rinvio già definito invece sarebbe assente domenica coi biancocelesti, ma presente al recupero. Col risultato sub judice, ossia di fatto senza una decisione in merito, Calhanoglu sarebbe libero di giocare Inter-Lazio. Con un “ma”: nel momento in cui il Giudice Sportivo definirà cosa fare con Bologna-Inter (a meno di 0-3 a tavolino) la squalifica diventerà immediatamente esecutiva e valida nella prima gara utile dopo la decisione.