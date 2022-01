Inter-Lazio, preoccupazione Sarri: perde un difensore contro l’Empoli

Brutte notizie per Maurizio Sarri, che nella sfida in corso in questi minuti tra la sua Lazio e l’Empoli ha dovuto sostituire Francesco Acerbi a causa di un infortunio. Il tutto a pochi giorni dalla sfida di San Siro contro l’Inter.

INFORTUNATO – Brutta tegola per Maurizio Sarri, che rischia di perdere Francesco Acerbi in vista di Inter-Lazio di domenica. Il tecnico è stato infatti costretto a sostituire il difensore durante la sfida contro l’Empoli in corso in questi minuti a causa di un problema muscolare.