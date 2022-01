VIDEO – Lazio-Empoli 3-3, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Empoli, match della ventesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



PROSSIMO AVVERSARIO – Lazio-Empoli 3-3 nella ventesima giornata di Serie A. A tre giorni dalla partita con l’Inter la Lazio evita la sconfitta nel recupero in un match dove succede di tutto. In avvio uscita a vuoto di Thomas Strakosha che travolge Federico Di Francesco che non avrebbe potuto fare granché, regalando un rigore all’Empoli. Dal dischetto segna Nedim Bajrami, che sblocca al 6′. Due minuti dopo i toscani raddoppiano, con un tiro respinto sempre di Bajrami che diventa buono per la battuta da una decina di metri di Szymon Zurkowski. Mentre la Lazio protesta per un rigore Sergej Milinkovic-Savic crossa e di testa Ciro Immobile riapre subito al 14′. Felipe Anderson potrebbe poi pareggiare, ma il suo destro sbatte sulla traversa. Quest’ultimo comunque si rifà al 66′, quando serve a Milinkovic-Savic il cross trasformato dal serbo in girata nel pareggio. Empoli ancora avanti al 75′: tunnel di Riccardo Marchizza a Luiz Felipe, palla dentro e segna Federico Di Francesco. Subito dopo segnerebbe Patric, ma lo fa di mano e dopo una lunga review al VAR il gol è annullato. Alla Lazio arriva comunque un rigore, molto discusso, per un contrasto fra Immobile e Sebastiano Luperto: il centravanti se lo fa parare da Guglielmo Vicario. Per la squadra di Maurizio Sarri sembra un pomeriggio stregato, se non fosse che al 93′ Mattia Zaccagni crossa e di testa Milinkovic-Savic firma la doppietta per un pirotecnico 3-3.

Video con gli highlights di Lazio-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.