Lazio-Inter, Inzaghi con un solo indisponibile! Un dubbio di formazione – TS

Lazio-Inter è in programma domani sera alle 20:45. Inzaghi, con quasi tutti gli elementi a disposizione, ha un solo dubbio di formazione. Le ultime da Tuttosport

DUBBI – Si avvicina la sfida fra Lazio ed Inter, in programma domani sera alle 20.45. Si tratta del primo esame per i nerazzurri guidati da Inzaghi, alle prese col primo scontro diretto della stagione. Secondo Tuttosport, Inzaghi sta preparando la sfida con tutti gli elementi a disposizione tranne uno: Mkhitaryan è ancora fermo ai box e, presumibilmente, tornerà a disposizione per il Derby col Milan. Rimane da sciogliere l’unico dubbio di formazione: ballottaggio sulla corsia di sinistra fra Dimarco e Gosens. Per il resto spazio ai “titolarissimi”.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchii