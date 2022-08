Gosens non al meglio, ma ha bisogno di giocare: utile contro la Lazio – CdS

Robin Gosens non ha iniziato al meglio questa stagione, considerando le difficoltà di quella passata e qualche acciacco che si porta ancora dietro. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il tedesco però ha bisogno di giocare e contro la Lazio potrebbe essere la partita giusta.

DA TITOLARE – Robin Gosens o Federico Dimarco? Questo il dubbio che si porta dietro Simone Inzaghi ad ogni partita. La logica e l’ottimo momento mostrato soprattutto in questo inizio campionato, direbbe l’italiano. Di sicuro Dimarco è in una condizione migliore, ma solo giocando e mettendo minuti nelle gambe Gosens può togliersi le scorie di un anno trascorso tra infermeria e panchina. Inoltre, la Lazio è una squadra molto fisica, soprattutto a centrocampo, e proprio per questo motivo l’esterno tedesco potrebbe tornare utile per aumentare la fisicità in campo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno