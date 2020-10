Lazio-Inter, due recuperi per Inzaghi: in ballottaggio fino alla fine

Simone Inzaghi Udinese-Lazio

Lazio-Inter, Simone Inzaghi a Formello recupera due giocatori in vista della sfida di oggi pomeriggio all’Olimpico. I due al momento partono dietro ma saranno comunque in ballottaggio fino all’ultimo (QUI le probabili formazioni).

DUE DUBBI – Verso Lazio-Inter, Simone Inzaghi recupera Correa in attacco e Radu in difesa. Il tecnico avrebbe ricevuto rassicurazioni dai calciatori, pronti a rispondere presente per un’eventuale maglia da titolare. In questo momento però sembrerebbero essere in vantaggio comunque Caicedo in attacco a far coppia con Ciro Immobile, e Bastos in difesa con Francesco Acerbi e Patric. Di seguito la probabile formazione della Lazio tenendo in considerazione di questi due ballottaggi: (3-5-2) Strakosha; Patric, Bastos/Radu, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo/Correa, Immobile (C).