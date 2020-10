L’Inter non venderà Skriniar nelle ultime ore di mercato per un motivo

Milan Skriniar

L’Inter conferma Milan Skriniar e non cederà il giocatore di certo le ultime ore di mercato. A riportarlo è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato che attraverso il suo profilo Twitter ha aggiornato riguardo la situazione legata al difensore slovacco.

NO ACCORDO – L’Inter fissa il prezzo di Milan Skriniar (50 milioni più bonus) ma non cederà di certo il giocatore proprio gli ultimi giorni di mercato. L’esperto di mercato spiega che il motivo starebbe proprio nel fatto che con la cessione del difensore slovacco poi il club nerazzurro avrebbe poco tempo per trovare il possibile sostituto. Di seguito il tweet di Fabrizio Romano.

There’s still no agreement between Tottenham and Inter for Milan Skriniar.

Inter won’t sell him on final hours of #DeadlineDay because they’d have to find a replacement. €50m + add ons is the price tag.

Rüdiger is one of the backup options, #THFC are in contact with his agent ⚪️

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 4, 2020