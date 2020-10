Lazio-Inter: le probabili formazioni della 3ª giornata di Serie A

Lazio-Inter

Lazio-Inter si giocherà alle ore 15 allo Stadio Olimpico di Roma: ecco le probabili formazioni. La partita è valida per la terza giornata di Serie A, ultimo match per entrambe prima della sosta per le nazionali di ottobre.



LAZIO-INTER – LE PROBABILI FORMAZIONI

QUI LAZIO

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 4 Patric, 15 Bastos, 33 Acerbi; 29 Lazzari, 21 Milinkovic-Savic, 6 Lucas Leiva, 10 Luis Alberto, 77 Marusic; 20 Caicedo, 17 Immobile (C).

A disposizione: 25 Reina, 71 Alia, 8 Djavan Anderson, 11 Correa, 13 Armini, 16 Parolo, 18 Escalante, 26 S. Radu, 32 Cataldi, 34 Adekanye, 92 Akpa Akpro, 96 Fares.

Allenatore: S. Inzaghi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: 3 Luiz Felipe, 5 J. Lukaku, 19 Lulic, 28 André Anderson, 80 Kiyine, 93 Vavro, 94 Muriqi.

QUI INTER

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 5 Gagliardini, 15 Young; 12 Sensi; 9 R. Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 27 Padelli, 97 I. Radu, 7 Sanchez, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 14 Perisic, 22 Vidal, 24 Eriksen, 31 Pirola, 37 Skriniar, 77 Brozovic, 99 Pinamonti.

Allenatore: A. Conte

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: 35 Stankovic, 8 Vecino, 18 Asamoah, 44 Nainggolan, Joao Mario, Bakayoko, Longo.