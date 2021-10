Lazio, doppia seduta per Sarri in vista dell’Inter: dubbio Immobile

Sabato alle 18 si giocherà Lazio-Inter. Il grande dubbio in casa biancoceleste è legato all’utilizzo o meno di Immobile dal primo minuto. Ecco le ultime sulla squadra di Sarri secondo quanto filtra da Formello

REPORT – In mattinata Maurizio Sarri ha lavorato sulla fase difensiva, dove – per sostituire lo squalificato Francesco Acerbi – è stato provato Patric al fianco di Luiz Felipe. Nel pomeriggio prevista una nuova seduta con Ciro Immobile pronto a rientrare in gruppo. Se non dovesse farcela oggi, lo farà domani quando torneranno anche tutti i nazionali. Assente per influenza Mattia Zaccagni.

Fonte: sololalazio.it