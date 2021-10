Ravezzani: «Pif-Inter non mi risulta. Interspac? Non può salvare il club»

Fabio Ravezzani, in collegamento su QSVS, ha parlato dell’ipotetico fondo saudita Pif e le voci sul suo possibile acquisto dell’Inter. Una battuta anche sull’iniziativa Interspac

PIF − Ravezzani ha detto la sua sulla trattativa Pif-Inter: «Qualunque club in vendita, viene sempre fuori l’emiro che lo vuole comprare. Noi avevamo informazioni affidabili quando l’Inter doveva essere ceduta a BC Partners, al momento non ci sono sul fondo Pif. Questa iniziativa InterSpac è stata più una trovata pubblicitaria da parte dei tifosi vip che si sono anche autotassati. L’Inter è in una situazione troppo grave per essere salvata da alcuni tifosi che si tassano. Poi c’è la polemica di andare ad idolatrare una persona che è esponente di uno stato che calpesta i diritti umani. Se compra l’Inter, tutto verrebbe dimenticato».