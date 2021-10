Inter e Lifebrain insieme nella lotta al Covid-19: annunciata la nuova partnership

Inter e Lifebrain annunciano una nuova partnership, strettamente collegata alle attività che riguardano i controlli per limitare i contagi da Covid-19. Di seguito il comunicato ufficiale del Club nerazzurro pubblicato sul proprio sito ufficiale, Inter.it

NUOVO PARTNER – “FC Internazionale Milano e Lifebrain annunciano la partnership per la stagione 2021/2022. Il gruppo leader in Italia nella medicina di laboratorio sarà infatti Official Lab Partner dei nerazzurri per la stagione 2021/22. La partnership, finalizzata alla sorveglianza sanitaria necessaria a contrastare e arginare la diffusione del Sars Cov-2, agevolerà le attività di screening all’interno del gruppo squadra nerazzurro”.

MISSION LIFEBRAIN – Il Country Sales Director di Lifebrain, Pierluca Cella, commenta così l’accordo con l’Inter: «Supportare come unico partner scientifico la squadra Campione d’Italia è per noi motivo di grande orgoglio. Da sempre Lifebrain è al fianco degli atleti. Crediamo nello sport, inteso come momento di aggregazione e integrazione. E, soprattutto in questo delicato momento, supportare il mondo sportivo è per noi di fondamentale importanza. Perché significa contribuire a un ritorno, seppur graduale, a una normalità che noi tutti auspichiamo. Per fare questo, però, è necessario agire in totale sicurezza. Per questo Lifebrain, come Official Lab Partner di FC Internazionale Milano, fornirà agli atleti e all’intero Club il supporto e gli screening necessari a vivere questo nuovo campionato in totale sicurezza».