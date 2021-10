Compagnoni: «Bisogna vedere il rientro ma dico Dzeko-Lautaro Martinez»

Maurizio Compagnoni, ospite negli studi di Sky Sport 24, riflette sull’attacco che l’Inter dovrebbe schierare contro la Lazio nel match di sabato. Secondo il telecronista, meglio andare sul sicuro con Dzeko e Lautaro Martinez

ATTACCO − Compagni ritiene la coppia titolare quella che potrà dare maggior sicurezza per la sfida di sabato: «Bisogna vedere come tornano dalle nazionali. Joaquin Correa con il Sassuolo ha giocato male, Alexis Sanchez morde il freno, non gioca mai. Può essere un occasione per rilanciarlo. Io sarei portato però a schierare la coppia Edin Dzeko-Lautaro Martinez».