Juventus-Roma, Allegri ritrova Dybala ma non Morata: obiettivo Inter – Sky

La Juventus domenica alle ore 20.45 sfiderà la Roma a Torino nel match valido per l’ottava giornata di Serie A. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport 24, per Morata slitta il rientro in campo che coinciderà con la partita contro l’Inter a San Siro

RITORNO A SAN SIRO – La Juventus domenica alle ore 20.45 sfida la Roma di José Mourinho all’Allianz Stadium. Massimiliano Allegri ritroverà Paulo Dybala, mentre rimane fuori Alvaro Morata: il suo obiettivo è quello di recuperare per l’Inter, una sfida sempre molto sentita. Dybala recupererà quantomeno per la panchina e quindi può essere utilizzato.