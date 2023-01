Lautaro Martinez, dopo i Mondiali il Napoli sulla tua strada. Ricordi positivi

L’Inter affronterà il 4 gennaio il Napoli, la capolista della Serie A. La sfida sarà di quelle importanti, Lautaro Martinez vuole ripetersi contro i partenopei dopo la vittoria ai Mondiali. La storia è dalla sua parte.

LEADER – Lautaro Martinez domani sarà presente in conferenza stampa per parlare della prossima partita nerazzurra (vedi articolo). L’attaccante ha vissuto un 2022 da totale protagonista. 17 gol nell’anno solare in Serie A con la maglia dell’Inter, a cui si aggiungono poi quelli di Coppa Italia e Champions League. L’argentino si è consacrato definitivamente dopo l’addio di Romelu Lukaku e d’ora in poi potrà di nuovo giocare al fianco del suo amico. L’intesa con Edin Dzeko ha sicuramente portato risultati positivi, ma è difficile pensare ad un destino diverso in attacco dalla Lu-La. Questo mercoledì ci sarà la partita tra Inter e Napoli, la più importante della stagione nerazzurra. Le speranze di Scudetto si potrebbero chiudere a San Siro in caso di pareggio o sconfitta. Simone Inzaghi deve assolutamente portare a casa la vittoria, la distanza è troppo ampia dalla vetta.

Lautaro Martinez, la storia non mente

STORIA – L’allenatore piacentino ha già in mente la coppia di attacco con cui iniziare il big match con il Napoli. C’è bisogno di scardinare la difesa partenopea, per sorprendere gli avversari cominceranno dal primo minuto Romelu Lukaku ed Edin Dzeko. Per ora questa è la situazione, ma mai dare per scontata l’assenza dai titolari di Lautaro Martinez. L’argentino si è presentato a Milano nel 2018 con un gol proprio ai danni del Napoli, decisivo per la squadra che allóra era di Luciano Spalletti. Lautaro Martinez ha poi segnato altre 3 volte ai rivali. Nel 2020 el toro ha colpito prima allo stadio Diego Armando Maradona, poi a San Siro alla fine della stagione. Il gol più decisivo è arrivato però lo scorso anno. Il 3-1 momentaneo che ha deciso il big match e che ha ridato speranze Scudetto ai nerazzurri. La rete arrivò dopo il rigore sbagliato con il Milan e fu un momento fondamentale per la storia di Lautaro Martinez all’Inter. Il 4 gennaio ci sarà bisogno anche di lui, il Napoli evoca sicuramente bei ricordi al neo campione del mondo.