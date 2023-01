Lukaku vs Osimhen: lo scontro tra i due bomber in Inter-Napoli

Inter-Napoli è anche la sfida tra i bomber delle due squadre. Romelu Lukaku affronterà Victor Osimhen nel primo big match della ripresa.

BOMBER – Il 4 gennaio torna la Serie A e tocca subito a Inter-Napoli. Gara che vale l’occasione per il Napoli di andare a +14 sui nerazzurri. Simone Inzaghi e i suoi non possono sbagliare. Il grande ritorno è quello di Romelu Lukaku che sfiderà Victor Osimhen nella gara tra bomber. Il nigeriano viaggia con una media di un gol a partita, sono 9 le reti in 11 partite di Campionato. Ha poi il vantaggio di non essere partito per il Mondiale. La punta ha potuto preparare questo match per tutta la sosta. Contro l’Inter però, Osimhen non è mai riuscito a vincere, né a segnare.

BIG ROM – Lukaku si prepara invece al grande ritorno. Dopo le dichiarazioni di oggi (vedi articolo), la partita contro il Napoli è l’occasione perfetta per riscattarsi. Dopo il Mondiale a cui non ha in pratica partecipato, tutte le sue energie saranno sul finale di stagione con l’Inter. Il belga è fermo a 2 gol in stagione, numeri che vanno migliorati. Contro il Napoli ha già segnato 3 gol, che tra tre giorni si spera siano di più.