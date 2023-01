Dumfries, non solo la Premier League: spunta una nuova pretendente

Denzel Dumfries è tra i giocatori che più piacciono dell’Inter. Dopo il Mondiale sono diverse le squadre che si sono interessate al laterale destro.

MERCATO – Il mercato sta per iniziare. Manca poco dunque per vedere quali saranno gli effettivi trasferimenti in questa sessione di gennaio. Tra i nomi più cercati in casa Inter c’è quello di Denzel Dumfries. L’olandese piace molto in Premier League. Ci pensa il Chelsea da tempo, oltre che il Tottenham di Antonio Conte e il Manchester United. L’infortunio di Reece James, che lo terrà fuori per un altro mese potrebbe muovere qualcosa nelle scelte dei Blues (vedi articolo).

CHIAVE – L’ultima squadra ad essersi interessata a Dumfries è il Barcellona. A riportarlo è El Nacional, quotidiano catalano che vede anche Frenkie De Jong immischiato nella trattativa. Il centrocampista, compagno di Dumfries in Nazionale avrebbe un ruolo chiave per portarlo in Spagna. Il Barcellona sarebbe alla ricerca di un terzino più di spinta rispetto a Jules Koundé e Sergi Roberto. Quest’ultimo non ha ancora rinnovato il contratto che scadrà a giugno. Infine c’è Hector Bellerin, mai rientrato nei piani di Xavi e già con le valigie in mano. Il club blaugrana si aggiunge alla lista dei club europei interessati all’olandese.