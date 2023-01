Inter, ci sono rinnovi semplici da concludere. Strada già tracciata – Sky

Per l’Inter il 2023 sarà un anno di cambiamenti. Tanti giocatori sono in scadenza di contratto, la dirigenza sta riflettendo sul futuro della rosa. 3 rinnovi potrebbero essere semplici da concludere secondo Sky Sport.

CONFERME – L’Inter affronterà un anno fondamentale per il futuro, sia per quanto riguarda la società che per quello che concerne la rosa. Non è soltanto la situazione di Milan Skriniar a tenere banco nella sede del club meneghino, ci sono anche altre questioni da prendere in considerazione prima che sia tardi. Marco Demicheli, giornalista di Sky Sport, ha parlato così dei possibili rinnovi dei prossimi mesi: «Per Matteo Darmian, Danilo D’Ambrosio e Edin Dzeko le situazioni potrebbero essere semplici da risolvere. Ci saranno incontri nei prossimi giorni con alcuni dei loro agenti ed è probabile che tutto si concluda in positivo. Le questioni sono totalmente differenti rispetto a quella di Skriniar, ancora in bilico».