Lautaro Martinez apre il 2023 con una conferenza stampa prima di Inter-Napoli

Lautaro Martinez protagonista con la prima conferenza stampa del 2023 e prima di Inter-Napoli. L’attaccante fresco di vittoria al Mondiale con l’Argentina andrà in conferenza stampa.

NUOVO ANNO – La prima conferenza stampa del 2023 per l’Inter sarà di Lautaro Martinez. A due giorni dal big-match di Inter-Napoli che sancisce la ripresa del campionato, l’attaccante risponderà alle domande dei giornalisti riguardo la sfida, ma soprattutto la vittoria del Mondiale con l’Argentina. L’evento di lunedì non verrà trasmesso in TV.