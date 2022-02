Lautaro Martinez, bello di venerdì: in Genoa-Inter buoni presupposti

Lautaro Martinez ha un certo feeling con il gol di venerdì sera. Nelle precedenti due partite giocate dall’Inter in questo giorno, il Toro ha sempre timbrato il cartellino. Genoa-Inter per ritrovare il gol perduto

OBBLIGO LAUTARO MARTINEZ − Lautaro Martinez, è arrivato il momento! Questa sera, il Toro dovrà ritrovare la via del gol in Genoa-Inter. Obbligo (calcisticamente parlando) di cui l’Inter non può più fare a meno. Lautaro Martinez non segna in campionato dallo scorso 17 dicembre, ovvero dallo 0-5 di Salernitana-Inter. In quel caso, l’argentino partì dalla panchina entrando al minuto 56 e segnando al 77′ la sua quinta rete in sei partite. La rete messa a referto a Salerno è stata praticamente l’ultima da azione poiché l’unico gol arrivato in questo 2022 (in Supercoppa Italiana contro la Juventus) è stato su calcio di rigore. In vista di Genoa-Inter, ci sono due precedenti positivi per Lautaro Martinez.

BELLO DI VENERDÌ − Precedenti che fanno sorridere il Toro poiché il gol contro la Salernitana arrivò proprio in un match giocato di venerdì e sempre fuori casa. Per di più contro una squadra in lotta per non retrocedere. Prima della Salernitana, l’Inter aveva giocato di venerdì e sempre in trasferta il 27 agosto contro il Verona al Bentegodi. Anche in quel caso, Lautaro Martinez timbrò il suo cartellino segnando il momentaneo 1-1 (match poi vinto grazie alla doppietta di Joaquin Correa). Dunque, i presupposti ci sono per rivedere Lautaro Martinez gonfiare la rete.